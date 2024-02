Eine 21-jährige Spittalerin fuhr Montagfrüh mit ihrem PKW auf der Rainer-Harbach-Straße in Spittal in Fahrtrichtung Westen. Dabei dürfte sie aus bisher unbekannter Ursache einen parkenden PKW übersehen haben. Die Frau kollidierte frontal mit dem linken Frontbereich des parkenden Fahrzeugs, wodurch sich der gelenkte PKW überschlug und in einer Hauseinfahrt zu Stillstand kam. Die Frau konnten das verunfallte Fahrzeug mit Hilfe der Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Spittal selbstständig verlassen und wurde vom Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Spittal gebracht.

25 Feuerwehrleute standen im Einsatz © FF Spittal

Weitere Personen wurden nicht verletzt. Das Autowrack wurde mit einem Kran aufgerichtet und dann von einem privaten Abschleppunternehmen abtransportiert. Im Einsatz stand die FF Spittal mit 25 Mann.