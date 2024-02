Gegen 16.45 Uhr vernahm man in Spittal lautes Sirenengeheul. Wie Walter Egger, Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos, mitteilt, ist in einem Container in der Produktionshalle der Kärntnermilch Feuer ausgebrochen. „Fünf Wehren rückten sofort aus, um ein Ausbreiten des Brandes zu verhindern.“ Es handelt sich dabei um die Freiwillige Feuerwehr (FF) Spittal, die FF Olsach-Molzbichl, St. Peter, Seeboden und Baldramsdorf.

Laut ersten Informationen von Einsatzleiter Lucas Weger hat es in einem Lagerraum eine sehr starke Rauchentwicklung gegeben. Die Feuerwehrleute konnten einen Kleinbrand in einer Elektroanlage ausforschen. „Wir sind dabei, den Brand zu löschen, die Halle abzugrenzen und die betroffenen Räume zu belüften“, sagt Weger. In diesem Teil des Gebäudes befanden sich während des Brandausbruchs keine Mitarbeiter.