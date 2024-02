Die Agentur „Aberjung“, mit Firmensitzen in Dölsach und Seeboden, wurde in Wien mit dem „Austriacus“ in Gold ausgezeichnet. Es handelt sich dabei um einen bundesweiter Designpreis. Das Team von Aberjung, angeführt von Christoph Aschaber und Lukas Jungmann, überzeugte die Jury mit der Gestaltung des Leitsystemes für das Krankenhaus Spittal. In den vergangenen drei Jahren wurde das Krankenhaus Spittal umfassend umgebaut.

Breite, verglaste Verbindungsgänge für ungehinderte Transporte, großzügige Begegnungsräume, modern ausgestattete Zimmer und große, helle Aufenthaltsräume. Das wohl wichtigste in einem Krankenhaus? Sich schnell und in jeder Situation zurecht zu finden. Ziel war es, eine Navigation zu schaffen, welche eine intuitive Orientierung ermöglicht. Die Navigation sollte leicht verständlich und barrierefrei sein und auch in Paniksituationen den richtigen Weg weisen.

Die Freude bei den Siegern war riesengroß © KK/Aberjung

„Wir arbeiten dabei mit modularen Elementen, welche als Leitsystem und gleichzeitig als Raumtrennung bei geschlossenen Stationen dienen. Die Wegweiser wurden dabei farblich und auch in der Formgebung an das neue Corporate Design des Krankenhauses, welches jedoch noch nicht einheitlich umgesetzt wurde, angepasst. So findet man zum Beispiel viele abgerundete Kanten, welche sich auch im Logo, konkret im Wappen, widerspiegeln. Eine durchdachte Farbgestaltung dient als Orientierungshilfe, Zonenkennzeichnung und als therapeutisches Instrument zugleich“, schildern Aschaber und Jungmann.