Wer den Entschluss gefasst hat oder noch mit dem Gedanken spielt, ein Unternehmen zu gründen, tut das nicht leichtfertig und ist mit viel Herzblut bei der Sache. Auch wenn anfangs manche unternehmerischen Herausforderungen im Dunkeln bleiben, betrachtet die Innos GmbH diese als Entwicklungsmöglichkeiten, um kreative Lösungsansätze gemeinsam zu gestalten. Mit der für alle Gründerinnen und Gründer sowie Interessierten kostenlosen, LEADER geförderten Workshop-Reihe „Erfolgreich unternehmen“ möchte die Innos in Kooperation mit der Jungen Wirtschaft Lienz und dem Osttiroler Wirtschaftspark hier ansetzen und ein wenig Licht ins Dunkel bringen.

Die Workshops bearbeiten ein breites Themenfeld, darunter kreative Techniken zur Weiterentwicklung von Produkten und Geschäftsmodellen, Buchhaltung, Finanzmanagement, Marketing sowie Präsentationstechniken. Bis einschließlich Juni steht monatlich ein qualitativ hochkarätiger, praxisnaher und unmittelbar nützlicher vierstündiger Workshop (jeweils von 16 bis 20 Uhr an unterschiedlichen Orten) auf dem Programm. Die ersten Workshops fanden bereits statt, der nächste folgt am Donnerstag, dem 8. Februar.

Workshop „Das Design macht den Unterschied“

Stefan Moritsch, selbstständiger Produktdesigner und ordentlicher Universitätsprofessor an der New Design University in St. Pölten, wird im Rahmen des Workshops „Das Design macht den Unterschied“ am 8. Februar bei der Aberjung GmbH in Dölsach mit den Teilnehmern ergründen, wie mit kreativen Designtechniken zu neuen Produkten gefunden werden kann.

Was die Workshop-Reihe „Erfolgreich unternehmen“ darüber hinaus noch auszeichnet ist der Umstand, dass für die Workshops ganz bewusst unterschiedlichen Veranstaltungsorte, unter anderem auch in Osttiroler Unternehmen, gewählt wurden. Das bietet den Teilnehmern die Gelegenheit, die bunte Vielfalt, Kraft und Agilität der regionalen Wirtschaft kennenzulernen, von den Erfahrungen arrivierter Unternehmerinnen und Unternehmer zu profitieren und einen Blick hinter die Kulissen von Osttiroler Vorzeigebetrieben zu werfen.