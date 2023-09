Die Kreislaufwirtschaft ist ein Modell der Produktion und des Verbrauchs, bei dem bestehende Materialien und Produkte so lange wie möglich geteilt, geleast, wiederverwendet, repariert, aufgearbeitet und recycelt werden. Auf diese Weise wird der Lebenszyklus der Produkte verlängert. So beschreibt es die Europäische Union (EU). Um den Weg zu dieser Wirtschaftsform einzuschlagen, werden in der EU Rechtsvorschriften für die Abfallwirtschaft aktualisiert.