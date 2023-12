Im Rahmen der Workshopreihe „Erfolgreich unternehmen: Workshops für Gründer:innen“ veranstaltete die JW Lienz gemeinsam mit der INNOS GmbH und dem Osttiroler Wirtschaftspark Mitte Dezember ein Kamingespräch für Jungunternehmer:innen im Vitalpinum. Nach der Begrüßung mit Punsch, Glühwein und weihnachtlichem Gebäck stellten Johanna und Michael Unterweger vom Vitalpinum in Assling ihr Unternehmen und die Gründungsgeschichte, die bereits vor über 100 Jahren begann, vor. Bei diesem Gespräch teilten die Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Erfahrungen und ließen die Teilnehmenden in die Welt der Natur abtauchen. Dabei konnten die Anwesenden aus erster Hand erfahren, wie Innovation, Nachhaltigkeit und Unternehmergeist das Fundament des Erfolgs dieses Unternehmens bilden. Im Anschluss nutzten die Jungunternehmer die Gelegenheit für Last-Minute-Weihnachtsgeschenke im festlich geschmückten Verkaufslokal des Vitalpinums. Dort tauschten sie ihre Eindrücke in entspannter Atmosphäre aus und ließen den Abend ausklingen.