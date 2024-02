Die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) Spittal setzt mit ihrem neu konzipierten dreijährigen Aufbaulehrgang in der Fachrichtung Sozialmanagement einen neuen Akzent in der regionalen Ausbildungslandschaft. „Mit dem neuen Bildungskonzept werden Jugendliche ab 17 Jahren perfekt für Beruf und Studium vorbereitet“, sagt Direktor Adolf Lackner. Highlights wie die Organisationsform als I-Pad Klasse, viele Praktika während und außerhalb der Unterrichtszeit, wertvolle Kooperationen mit der Wirtschaft und Institutionen der Region sowie ein modernes Curriculum und schülerfreundliche Unterrichtszeiten prägen die Ausbildung.

Dieser HLW-Schulversuch ist einzigartig in ganz Österreich. Neben den Standorten Bad Ischl und St. Pölten bietet die HLW Spittal für Kärnten diese kombinierte Schul- und Berufsausbildung ab Herbst 2024 an. Für die Absolventinnen und Absolventen sind gute Jobchancen in der Region und in ganz Europa in Aussicht: „Höhere Positionen in allen Bereichen der öffentlichen Wirtschaft, in der Sozialwirtschaft, der Verwaltung, in Pflege und Management bilden das typische Handlungsfeld“, lässt Bildungsberater Gernot Tischler wissen. Angesprochen werden in erster Linie Jugendliche, die eine Handelsschule, Fachschule, landwirtschaftliche Schule oder gerade eine Lehre abschließen. Details über die neue Schulform und zur Anmeldung ab Anfang Februar erhalten Interessierte über die Website www.hlwspittal.at oder direkt vor Ort in der Zernattostraße 2, Spittal. Die Schulanmeldung startet mit 9. Februar.