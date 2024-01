Dass Mitarbeiter nahezu ihr gesamtes berufliches Leben in einem Betrieb bleiben, kommt nicht oft vor. Im Kirchheimerhof in Bad Kleinkirchheim gibt es jemanden, der 1975 das Hotel zum ersten Mal betreten hat und – mit einer achtjährigen Unterbrechung –geblieben ist. Die Rede ist von Hans Jörg Gaugelhofer. Rund 40 Jahre ist er festes Mitglied in der Hotel-Crew. Dafür wurde er von der Wirtschaftskammer geehrt.