Trotz zahlreicher Anmeldungen sind vor einigen Jahren die Montessori-Klassen von der Volksschule (VS) West in die VS Ost verlegt worden. Das sorgte damals für reichlich Aufregung und hat schließlich mit einer Klage gegen die Stadt Spittal als Schulerhalter geendet. Kurz darauf wurde die Klasse aus diversen Gründen ganz aufgelöst.