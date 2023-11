Bunter Neuzugang in Spittal: Vergangenen Freitag wurde in der Tirolerstraße 23, direkt gegenüber des Krankenhauses, ein neues Blumengeschäft eröffnet. Hinter „Happy Flowers“ stehen die beiden gebürtigen Holländer Jos und Danielle Heemskerk, die kürzlich nach Kärnten, genauer gesagt an den Millstätter See, ausgewandert sind. „Wir schätzen hier die Wohlfühlatmosphäre und der Standort in Spittal hat uns gleich zugesagt“, erzählt Jos Heemskerk, der gemeinsam mit seiner Frau schon zuvor im Blumengroßhandel tätig war.