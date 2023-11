Der Sachsenburger Stefan Rauter ist mit seinem Unternehmen „Happy Eating“ weiter auf Expansionskurs. Seine gefriergetrockneten Produkte werden künftig nicht mehr in Litzldorf in Penk, sondern in der Villacher Straße 32, gegenüber von Mömax in Spittal, produziert. Noch heuer soll die neue Produktionsstätte samt Genussladen eröffnen.