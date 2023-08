Hinter dem Unternehmen "Happy Eating" steht der Gründer Stefan Rauter mit seinem Partner Raimund Rud. Vor ein paar Jahren wurde die Idee geboren, gefriergetrocknete Köstlichkeiten herzustellen. Rauter selbst pflegt einen gesunden Lebensstil und daher ist es ihm wichtig, nährstoffreiche Produkte aus der heimischen Natur herzustellen und das regional und nachhaltig.

Die Idee entstand in Zeiten von Corona, denn Rauter machte sich Sorgen um die teilweise Knappheit der Lebensmittel. "Ich habe mich dann schlau gemacht darüber, wie ich selbst meine Lebensmittel konservieren könnte und bin dann auf das Gefriertrocknen gekommen", erzählt Rauter. Der gelernte Zimmermann hat anfangs nebenbei im Keller seine gefriergetrockneten Produkte hergestellt. "Durch den Prozess halten wir die Zeit für die Inhaltsstoffe des Produkts an. Es bleiben fast alle Mikronährstoffe erhalten und zusätzlich schmecken sie noch sehr intensiv und fruchtig", erzählt der 41-Jährige.

Mit ihrer "Magic Maschine" stellen sie gefriergetrocknete Produkte her © KK/Privat

Rauter: "Die Reaktion der Leute war dann wirklich positiv. Sie haben gesagt, wie super es schmeckt und wie gesund es ist und so habe ich das Potenzial in dem Ganzen entdeckt." Da der Platz bei ihm zu Hause nicht mehr reichte, suchte er für sein Unternehmen den geeigneten Standort. So tat Rauter sich dann mit seinem Freund, dem Bio-Bauer Raimund Rud (33), zusammen.

Das Unternehmen wächst

Der Sitz der Fima ist jetzt also in Litzldorf in Penk. "Somit ist unser Unternehmen nicht nur nachhaltig aufgrund von Photovoltaik bei seinem Hof, sondern auch autark mit der eigenen Wasserquelle und zum Teil verarbeiten wir Raimunds eigenes Obst", so Rauter weiter. Mittlerweile hat "Happy Eating" eine größere Maschine, ihr "Dauerbrenner im Unternehmen, die mit über 160 Wochenstunden für beste Qualität der fertigen Ware sorgt".

Auf den regionalen Bauernmärkten und im Hofladen werden die Produkte angeboten © KK/Privat

Als eines der ersten Unternehmen dieser Art in Österreich expandieren sie weiter. Mit einer Sortenvielfalt an Obst, das größtenteils regional von den heimischen Bauern stammt, stellen sie auch unter anderem gefriergetrocknetes Joghurt, Fisch, Eierschwammerln und sogar Eis her. In der Vergangenheit wurden die Produkte schon an den Kindergarten geliefert. Zu kaufen sind die Produkte auf den regionalen Bauernmärkten, im kleinen Hofladen und ab Herbst auch im Online-Shop. Für die Zukunft haben sie jedoch auch einiges geplant: regionale Pralinen und Exkursionen mit Schulen.