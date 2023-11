Es war im Grunde kein Geheimnis mehr. Bereits im Frühjahr hat die Österreichische Post angekündigt, ihren Filial-Standort in Radenthein zu schließen. Seit vergangenen Freitag ist es nun Gewissheit. Die Filiale im Zentrum von Radenthein wurde endgültig geschlossen. „Die Gründe liegen darin, dass die Filiale in der Vergangenheit negative Zahlen geschrieben hat und einen negativen Ausblick hatte, was auch auf das geänderte Bestell- und Versandverhalten der Kunden zurückzuführen ist“, begründet Postpressesprecher Markus Leitgeb die Entscheidung, die auch von der Regulierungsbehörde so abgesegnet wurde.