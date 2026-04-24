Er hatte zwar einen anderen Vorschlag, wie Bürgermeister Alexander Radl (SPÖ) bei der Gemeinderatssitzung am 23. April noch einmal betonte, aber nachdem beim Bürgerforum zur Verkehrsberuhigung und Attraktivierung des Hohen Platzes vor rund einem Monat mehrfach eine andere Idee seitens der Bevölkerung kam, wolle die Stadt Wolfsberg das nun probieren: Ein Rechtsabbiege-Verbot beim Rathaus in Richtung Schwemmtratten und ein zusätzliches Abbiegeverbot eine Verbindungsstraße weiter in die Burgergasse. Ansonsten würde sich der Verkehr nur um eine Straße verlagern.

„Diese Abbiegeverbote sind einfach, kostengünstig und rasch umzusetzen, sofern unser Ansuchen von der Bezirkshauptmannschaft nach einer Überprüfung genehmigt wird“, sagte Radl. Ihm zufolge gab es bereits „Sondierungsgespräche mit dem Bezirkshauptmann, doch es wird auch noch ein Sachverständiger des Landes hinzugezogen, der alles prüft“. Der Gemeinderat segnete das Ansuchen einstimmig ab, wenngleich es unterschiedliche Ansichten über die Dauer der Versuchsphase gab.

Eine Tempoanzeige gibt‘s jetzt schon, die auch die Anzahl der Fahrzeuge zählt © Bettina Friedl

Das Abbiegeverbot solle – vorbehaltlich der Zustimmung durch die Bezirkshauptmannschaft (BH) – befristet für 18 Monate gelten. „Nach 12 Monaten wird evaluiert“, erklärte der Bürgermeister. Eine Tempoanzeige, die auch die Anzahl der Fahrzeuge zählt, steht bereits vor dem Geschenkehaus Offner, bei der Abzweigung von der Bamberger Straße zur Burgergasse. „Sollte diese Maßnahme nicht funktionieren, können wir danach etwas anderes probieren.“

Bis zu 6000 Fahrzeuge rollen tagtäglich über den Hohen Platz. Laut Zählungen sind rund 40 Prozent reiner Durchzugsverkehr. Viele Autofahrer nutzen die Abzweigung beim Rathaus, um die Ampeln an der Bundesstraße zu umgehen und um somit schneller nach Wolfsberg Nord oder Frantschach zu gelangen. „Die beiden Abbiegeverbote werden sicherlich zu einer Verkehrsberuhigung am Hohen Platz beitragen. Ein Nachteil ist natürlich, dass sich der Verkehr dann hin zur Bundesstraße verlagern wird, daher können wir nur appellieren, dass so viele wie möglich die Autobahn als Umfahrung nutzen", so Radl, der im selben Atemzug in Erinnerung rief: „Als der Hohe Platz vor Jahren umgebaut wurde, konnten monatelang überhaupt keine Autos durchfahren und es hat verkehrstechnisch trotzdem funktioniert.“

Keine Vignette

FPÖ-Urgestein Harald Trettenbrein gab zu bedenken, dass viele, die ein Auto nur für Kurzstrecken benutzen, keine Vignette haben. Schon vor etlichen Jahren wurde versucht, beim Bund eine Ausnahmegenehmigung zur Vignettenbefreiung von Wolfsberg Süd bis Wolfsberg Nord zu erwirken – allerdings vergeblich. „Es ist schon klar, dass man eine Vignette braucht, wenn man die Autobahn benutzt. Aber wenn alle, die eine Vignette haben, die Autobahn als Umfahrung benutzen, dann haben wir schon gewonnen. Dann sollen diejenigen ohne Vignette die B70 nehmen“, antwortete der Bürgermeister mit einem Augenzwinkern.

Auch hier nach dem Sozialmarkt soll ein Rechtsabbiege-Verbot die Einfahrt in die Burgergasse verbieten © Bettina Friedl

„Es freut uns, dass diese Maßnahme nun versucht werden soll. Ich denke, nach diesem Versuch sollte es den Versuch der umgedrehten Einbahnregelung geben“, spielte FPÖ-Stadtrat Michael Schüssler auf einen weiteren Vorstoß aus dem Bürgerforum an, der mehrfach von der Bevölkerung kam: Dass man vom Rathaus hinauf Richtung Bardel und dann weiter hinunter zum Bleiweißparkplatz fahren kann, also die Einbahn umdreht. „Der Sinn hinter dem Umdrehen der Einbahn erschließt sich mir nicht. Wir haben im Vorfeld darüber diskutiert – auch mit der Polizei, die davon abrät.“

Ampel-Idee fand kein Gehör

Für Trettenbrein sind die 18 Monate Probezeit für die Abbiegeverbote zu lange: „Nach sieben oder acht Monaten ist auch erkennbar, ob es der richtige Weg ist. Danach könnten wir es noch mit der Umkehr der Einbahn versuchen und dann entscheiden.“ Radls Antwort: „Die bestehende Einbahnregelung über den Hohen Platz bleibt unverändert. Schauen wir einmal, wie es sich entwickelt, wenn wir die zwei Straßen mit einem Abbiegeverbot belegen und starten nach 12 Monaten mit der Evaluierung. Einen Versuch ist es wert. Wichtig ist, dass wir etwas tun und nicht nur darüber reden“, antwortete der Bürgermeister, der beim Bürgerforum eine Ampelregelung mit Kameraüberwachung beim Bardel-Eck zur Verkehrsberuhigung vorschlug: Nach Ladenschluss und sonntags wäre die Ampel auf Rot, dann dürften nur Bewohner durchfahren. Wer nicht berechtigt wäre, würde abgestraft werden. „Die beim Bürgerforum anwesenden Menschen wollten das nicht, wenngleich eine Ampel Charme gehabt hätte, die nach Geschäftsschluss und am Wochenende für Ruhe gesorgt hätte. Nachdem meine Idee mit der Ampel kein Gehör gefunden hat, probieren wir jetzt den Vorschlag der Bürger mit dem Abbiegeverbot. Doch der Ball liegt jetzt bei der BH.“

Bürgermeister Alexander Radl hat eine Ampelregelung mit Kameraüberwachung beim Bardel-Eck vorgeschlagen, was beim Bürgerforum keinen Anklang fand © Bettina Friedl

Ob im Falle der Zustimmung dann ein Rechtsabbiegeverbot oder ein „Einfahrt verboten“-Schild (ausgenommen Einsatzfahrzeuge) montiert werde, sei Sache der Behörde. Zum Rathaus direkt wird man auch weiterhin zufahren können, nur eben über die Gelbe Brücke oder von der Schwemmtratten kommend. Das kurze Stück zwischen Gelber Brücke und Rathaus wäre dann eine Einbahn.

Über die Umsetzung entscheidet die BH Wolfsberg unter Berücksichtung eines Gutachtens des Landes. „Sobald der Antrag des Gemeinderates bei uns eingelangt ist, werden die erforderlichen Verfahrensschritte eingeleitet. Unter anderem ist ein verkehrstechnisches Gutachten eines Sachverständigen der Landesregierung erforderlich, um die Folgen der von der Stadtgemeinde Wolfsberg beantragten Rechtsabbiegeverbote zu beurteilen. Dem Ergebnis des zu führenden Verfahrens will ich nicht vorgreifen – die Stadtgemeinde Wolfsberg erhofft sich dadurch die Reduzierung von Fahrzeugbewegungen, welche rein dem ,Pendelverkehr‘ durch die Innenstadt zuzurechnen sind, was grundsätzlich zu begrüßen ist“, erklärt Bezirkshauptmann Georg Fejan. Die Dauer des Verfahrens beziehungsweise eine allfällige Umsetzung der Maßnahmen hänge davon ab, ob genügend Daten (vor allem Anzahl der Fahrzeugbewegungen über den Hohen Platz) vorhanden sind oder ob noch ergänzende Daten einzuholen sind.