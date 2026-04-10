Am 6. April verstarb der ehemalige Vizebürgermeister von Bad St. Leonhard Werner Josef Geiger. Er wurde am 19. März 1948 in Bad St. Leonhard geboren, wo er im elterlichen Wohnhaus von Karl und Maria Geiger mit seinem jüngeren Bruder Walter aufwuchs. Nach dem Besuch der Volks- und Hauptschule begann er eine Lehre als Elektriker bei der Firma Hans Müller in Bad St. Leonhard. Nach dem Präsenzdienst arbeitete er am Aufbau des Bad St. Leonharder Standortes des Schleifmittelherstellers Hermes mit Stammsitz in Hamburg mit.

Durch sein berufliches Engagement stieg er firmenintern bis zum Abteilungsleiter auf. 1967 heiratete er seine Frau Elisabeth, mit der er ein Eigenheim in Bad St. Leonhard schuf. Aus der Ehe stammt Sohn Werner, der ihm die beiden Enkelkinder Manuel und Lisa schenkte.

Feuerwehrwesen

Neben seiner beruflichen Tätigkeit übernahm er auch öffentliche Aufgaben. Durch sein großes Engagement und Wirken gestaltete er das örtliche Feuerwehrwesen maßgeblich mit. So war er von 1991 bis 2009 Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Bad St. Leonhard und wurde nach seiner aktiven Zeit zum Ehrenkommandanten ernannt. Außerdem war er von 2002 bis 2009 Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter des Feuerwehrbezirks Wolfsberg, von 1997 bis 2009

Abschnittsfeuerwehrkommandant des Abschnitts Oberes Lavanttal sowie Gemeindefeuerwehrkommandant-Stellvertreter der Gemeinde Bad St. Leonhard.

In der Stadtgemeinde Bad St. Leonhard begann seine politische Tätigkeit als SPÖ-Gemeinderat im Jahr 1991. Von 1997 bis 2009 bekleidete er das Amt des 1. Vizebürgermeisters unter SPÖ-Bürgermeister Simon Maier. Besondere Verdienste erwarb er sich durch seine unermüdliche Tätigkeit als Wohnungsreferent. Er verstarb friedlich im 79. Lebensjahr in seiner gewohnten Umgebung im Kreise seiner Familie. Die Verabschiedung fand bereits am 9. April statt.