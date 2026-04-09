Seit zweieinhalb Jahren bereichert das Gastro-Paar Demoula und Christos Bouseka mit dem griechischen Lokal „Yia Mas“ die Wolfsberger Innenstadt, nun hat das Ehepaar eine Tür weiter ein zusätzliches Lokal eröffnet: „Hola Taco“. Dort gibt‘s klassische mexikanische Streetfood-Gerichte, wie Tacos, Burritos, Quesadillas, Nachos, Churros & Co.

Wie die gebürtigen Griechen auf die Idee gekommen sind, zusätzlich noch ein mexinakisches Lokal zu eröffnen? „Ich habe zehn Jahre lang in Australien gearbeitet und die verschiedensten Küchen der Welt kennengelernt. Und nachdem wir gesehen haben, dass Wolfsberg das Potenzial für etwas Frisches und Modernes hat, haben wir Anfang April ein mexikanisches Streetfood-Lokal eröffnet“, erklärt Christos Bouseka.

Das Fleisch bezieht er aus der Region, für die Burritos, Tacos & Co. wird es zwölf Stunden lang schonend gegart. Auch die übrigen Zutaten werden regional eingekauft. „Das neue Lokal ist nur klein, daher benutze ich die Küche unseres griechischen Restaurants dafür. In ein oder zwei Monaten wollen wir dann die Wand durchbrechen und eine Verbindung zwischen den beiden Lokalen schaffen“, erklärt Christos Bouseka.

Das mexikanische Essen können die Gäste entweder bei „Hola Taco“ konsumieren, im angrenzenden griechischen Restaurant oder auch im Sitzgarten. „Und natürlich kann man das Essen auch Mitnehmen“, betont der Chef, der verrät, dass es spätestens Ende April auch eine Kooperation mit den Lieferdiensten Foodora und Lieferando geben wird.

Geöffnet hat „Hola Taco“ täglich von 11.30 bis 21 Uhr, nur mittwochs ist Ruhetag. Sonntags hat der Mexikaner von 11.30 bis 19 Uhr geöffnet.