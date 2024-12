Am Landesgericht Klagenfurt wurde am 2. Dezember ein Insolvenzverfahren über die Felco-Fördertechnik GmbH aus St. Stefan im Lavanttal eröffnet. Mit Schulden in der Höhe von knapp 719.000 Euro wird ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung mit einer Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme, angestrebt. Von der Insolvenz sind sieben Dienstnehmer und 50 Gläubiger betroffen. Der 1999 gegründete Betrieb ist im Anlagenbau tätig, konkret mit der Errichtung von Fördertechnikanlagen.