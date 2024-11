In der neunten Folge der ATV-Fernsehsendung „Forsthaus Rampensau“ geht das Absägen nach „Speckis“ Sektdusche in die nächste Runde. Robert entscheidet sich ganz klar gegen Nadja, denn von der hat er sich „genötigt gefühlt“. Für ihn steht fest: „Küssen verboten“, auch wenn er laut Nadja „Signale gesendet hat“. Zum Schluss kam es dann doch noch zur Versöhnung. Für den Bierliebhaber „Specki“ und seine „Oide“ Natascha geht es mal wieder ins Raus-Rein-Spiel. Auch wenn Reality-Star Zoe, die wohlbemerkt in ihrem neunten Format ist, nicht ins Spiel muss, fließen bei ihr die meisten Tränen. „Ich kann nicht mehr, ich will sie nicht sehen. Ich habe die Schnauze einfach voll.“ Leider muss Zoe weiterhin viele Tränen vergießen, denn Team Bling-Bling bleibt und sägt somit Team Gemeindebau ab. „Es is einfach so, die Deppaten haben des Glück“ ist sich „Specki“ sicher.

Robert hat so seine Vorlieben © Bernhard Eder/ATV

Den innigsten Abend von allen (laut Robert) haben die Rampensäue auch ohne „Specki“. Vielleicht liegt es auch dran, dass ohne ihn mehr Alkohol im Haus ist. Denn die Promis lassen nichts anbrennen und die Hüllen fallen. Statt Robert küsst Nadja Lydia und es gab ein paar Sektduschen inklusive Kostproben direkt von dem einen oder anderen Körper. Noch inniger wird es im Whirlpool als Robert gesteht „ich mag Füße“ und von Selina auch eine Kostprobe davon nimmt. Johannes findets „voll erotisch“ und Selinas Cousin Max fragt sich nur, „was habt’s ihr gemacht im Whirlpool. Wenn das die Oma sieht.“

Beim nächsten Spiel folgen Stromstöße © Bernhard Eder/ATV

Weiter geht’s mit dem nächsten Spiel „Kuh fladern“. Stromstöße treffen auf einen Parcours, wobei Quizfragen zum Schluss auf die Promis, die getarnt als Geheimagenten sind, warten. Zu viele Stromschläge waren es für Zoes Schmusebär Stefan, der während dem Spiel aufgab. Das Favoritenteam ist somit ausgeschieden. Zoe und Robert haben gewonnen und müssen beim Eliminierungsspiel nicht antreten. Wer wird automatisch abgesägt und verpasst die Chance auf 20.000 Euro?

Forsthaus Rampensau wird jeden Donnerstag um 20.15 Uhr auf ATV und Joyn ausgestrahlt.