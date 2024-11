In der aktuellen Folge der ATV-Sendung „Forsthaus Rampensau“ kochen die Gemüter über. Zoe (die wohlbemerkt in ihrem neunten Format ist) steht bereits in den Startlöchern und ist bereit für den nächsten Streit. Da erwischt es doch glatt ihren Schmusebär Stefan, der sich auf feindlichem Gebiet befindet und sich neben Nadja und in die Nähe von Paloma setzt. „Anscheinend ist Denken nicht Stefan seine Stärke“, wettert Zoe, die es anscheinend mittlerweile bereut, dabei zu sein. „Ich hasse dieses Forsthaus so sehr. Ich will heim“, sagt sie, mal wieder unter Tränen. Nichts was eine Umarmung ihres Stefans nicht wieder gut machen kann. Doch auch ihr nächster Vertrauter und Teampartner Robert verfängt sich in den Armen des Bling-Bling-Paars, denn dieser geht auf Tuchfühlung mit Nadja. Oder eher gesagt busserlt sie ihn ab, was er anscheinend nicht so mag. „Herst, wenn ihr meinen Robert fertig macht, bring ich euch um“, schreit Zoe gleich mal aus dem Whirlpool, wo sie kurz zuvor die Versöhnung mit Stefan ganz innig feierte.

Robert versucht nicht im Kuhmist zu landen © Bernhard Eder/ATV

Fernab von diesem Drama, nachdem „Specki“ gegenüber dem Team Käse „den Judas gemacht hat“ und in den Rücken gefallen ist, geht es mit vollgeladenen Emotionen los ins Rein-Raus-Spiel. Denn für „Specki“ ist das Forsthaus sein Leben und seine Zukunft. „Jawohl Baby“ heißt es, als „Specki“ und seine Natascha beim Stifte-Werfen gewinnen. Voller Emotionen begraben sie nun auch mit Nadja und Paloma das Kriegsbeil. Das sollte übrigens nicht lange anhalten, denn beim großen Absägen schüttet Paloma dem Bierfreund gleich mal ihr Getränk über den Kopf.

Team „Smart“ zeigt wie immer vollen Einsatz © Bernhard Eder/ATV

Ausgespielt hat es sich noch lange nicht, denn im nächsten Spiel „Stangentanz mit Einlochen“ können die Rampensäue sich bei einem Sieg zwar nicht vor dem Absägen schützen, sondern erhalten gleich zwei Stimmen die sie beim Absägen verteilen können. Team Bauer sucht Frau freut sich, der ehrgeizige Max, der im Vorfeld meinte jedes Spiel zu gewinnen, ging leider leer aus. Eine Chance hat der Youtuber noch, denn ein weiteres Spiel steht auf der Alm an. In Kuhmist landet als erstes Natascha, fern blieb dem guten Duft Selina, was dem Lausbub Max dann doch noch glücklich macht und Team Smart (so wie die beiden sich selbst nennen) vorm Absägen geschützt. Doch wer wird das Forsthaus in der nächsten Folge verlassen?

Forsthaus Rampensau wird jeden Donnerstag um 20.15 Uhr auf ATV und Joyn ausgestrahlt.