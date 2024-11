Es ist wieder so weit: In fünf Kategorien können Sie bis 22. Dezember um Mitternacht einmal täglich für die „Köpfe des Jahres“ abstimmen. In der Kategorie „Junge Talente“ stellen sich fünf Persönlichkeiten aus Unterkärnten der diesjährigen Wahl.

Julian Burtscher

Julian Burtscher ist erfolgreicher Ruderer © KK/Privat

Julian Burtscher aus Eberndorf ist seit 2016 Mitglied beim VST Völkermarkt, Sektion Rudern. Seine größten Erfolge hat der 18-jährige Lehrling zum Tischlereitechniker heuer eingefahren: Österreichischer Meister und Kärntner Meister im Junioren-Leichtgewicht Einer sowie Österreichischer Vizemeister und Kärntner Vizemeister im Junioren Doppel-Zweier mit seinem Bootskollegen Nikolaj Wrienz.

Batuchan Jusupov

Batuchan Jusupov war im Judo schon oft am Stockerl © KK/Privat

Bereits die letzten Jahre war der 18-jährige Batuchan Jusupov bei der U16 und U18 im Judo immer am Stockerl, 2023 holte er sich den Sieg bei der Österreichischen U18-Meisterschaft. Kürzlich wurde der Wolfsberger Judoka zum ASKÖ-Bundesmeister gekürt. Zusätzlich kämpfte er beim 18. Judoturnier „Koroska Open“ bei den Junioren U21 für das Österreichische Nationalteam.

Popèe Pototschnig

Popèe Pototschnig ist sportlich und musikalisch © KK/Privat

Popèe Pototschnig aus St. Michael ob Bleiburg/Šmihel nad Pliberkom macht seit ihrem vierten Lebensjahr Leichtathletik. Die 17-Jährige feierte in ihrer sportlichen Laufbahn bereits zahlreiche Erfolge unter anderem wurde sie Kärntner Meisterin. Ihre Lieblingsdisziplin ist der 200 Meter Sprint. Musik bestimmt die zweite Hälfte ihres Lebens. Die Schülerin, der ihre Mitmenschen am Herzen liegen, singt, tanzt und komponiert nicht nur sondern spielt auch Gitarre sowie Klavier.

Sarah Trinkl

Sarah Trinkl ist Torfrau beim LASK © ÖFB

Sarah Trinkl ist eine junge Torfrau. Die U19-Nationaltorhüterin wechselte im Juli zum LASK. Die 17-Jährige begann das Fußballspielen im Lavanttal, ehe es sie vom Wolfsberger AC zur ÖFB-Frauen-Akademie zog. 2022 wurde sie erstmalig ins U17-Nationalteam einberufen und lief seitdem einige Male für Österreich auf. Die St. Stefanerin trägt beim LASK die Rückennummer eins.

Manuel Jöbstl

Manuel Jöbstl wurde zum besten Pflüger gekürt © LFS St. Andrä

Manuel Jöbstl aus Bad St. Leonhard wurde Überraschungssieger beim internationalen „AgroChallenge“-Bewerb in Estland. Der 16-jährige Schüler der LFS St. Andrä wurde zum besten Pflüger Europas gekürt.