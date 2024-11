Auch wenn der graue Herbst das Einstimmen auf die bevorstehende Wintersaison trübt, laufen in den Lavanttaler Skigebieten die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Anfang Dezember hoffen die Betreiber auf den Schnee, denn der Saisonstart ist bei allen drei Gebieten am 7. Dezember geplant.

Das Skigebiet Weinebene © Bettina Friedl

Kleine Investitionen wurden in diesem Jahr auf der Weinebene getätigt. „Wir haben einen neuen Antrieb bei einem der Lifte, der Zauberteppich hat neue Tore und es wurden acht Ladestationen für Elektroautos errichtet. Ein Teil wurde auch in Schneelanzen und die Schneekanonen investiert mit leichten Verbesserungen, damit man schlagkräftiger wird“, weiß Weinebene-Geschäftsführer Manfred Vallant. Bis auf die Gasträume wurde in den vergangenen Monaten auch der Alpengasthof Göslerhütte für 700.000 Euro saniert, der Platz für rund 500 Gäste bietet. Der Saisonstart ist bewusst an einem Freitag. „Wir machen das jedes Jahr freitags, denn dann sehen wir, ob alles funktioniert und sind für den beliebten Skitag am Samstag auf alles vorbereitet“, sagt Vallant. Die Preise der Karten haben sich in diesem Jahr um drei Prozent, also einen Euro erhöht. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 37,50 Euro, für Senioren 33,50 Euro und für Kinder 22 Euro. Die Preise für eine Saisonkarte belaufen sich für Erwachsene auf 375 Euro, für Senioren auf 304 Euro und für Kinder auf 202 Euro.

Das Klippitztörl liegt auf 1642 Meter © KK

Das Klippitztörl, das auf 1642 Meter liegt, hat in diesem Jahr nicht viel geändert. „Es ist alles relativ gleich geblieben. Bis auf ein paar Kleinigkeiten haben wir nichts erneuert“, weiß Manfred Stückler, Betriebsleiter am Klippitztörl. Neu sind die Preise, die sich um zirka sieben Prozent erhöht haben. So kostet eine Tageskarte für Erwachsene 46 Euro (zuvor 43 Euro), für Kinder 27 Euro (zuvor 25 Euro) und für Senioren und Jugendliche 42 Euro (zuvor 39 Euro). Der Preis für die Saisonkarte beträgt für Erwachsene 468 Euro (zuvor 437 Euro), für Kinder 263 Euro (zuvor 246 Euro) und für Senioren und Jugendliche 385 Euro (zuvor 360 Euro). Die Saison sollte voraussichtlich bis 30. März 2025 gehen.

Skigebiet Koralpe © Bettina Friedl

Die Koralpe hat in diesem Jahr einige Investitionen getätigt, wozu unter anderem ein umgebauter Speicherteich zählt, um eine effizientere Beschneiung zu gewährleisten. Die drei zusätzlichen Schneekanonen sollen es auch ermöglichen, dass die Wasserhang-Abfahrt in Betrieb genommen werden kann. Auch bei den Preisen gab es in diesem Jahr eine Erhöhung. So kostet die Tageskarte für Erwachsene 41,50 Euro (zuvor 38,50 Euro), für Jugendliche und Senioren 35 Euro (zuvor 32,50 Euro), und für Kinder 21,50 Euro (zuvor 20 Euro). Der Preis für eine Saisonkarte beträgt für Erwachsene 419 Euro, für Jugendliche und Senioren 350 Euro und für Kinder 225 Euro. Eine Tageskarte für Tourengeher beläuft sich auf 10 Euro pro Person. Eine Saisonkarte inklusive Parken kostet 120 Euro.