Am 9. Oktober widmet sich eine 49-minütige Dokumentation einem Bergmassiv inmitten des Karawanken UNESCO Global Geoparks im Grenzgebiet zwischen Kärnten und Slowenien: Der Petzen südlich der Stadt Bleiburg/Pliberk. Ausgestrahlt wird die Doku mit dem Namen „Rund um die Kärntner Petzen“ um 21.05 Uhr in ORF III.

Auch zahlreiche Einheimische kommen zu Wort. Darunter Michael Drugowitsch, Obmann des Kulturvereins Petzen, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die altehrwürdige, schon vor Jahrzehnten niedergebrannte Bleiburger Hütte unter großem Aufwand zumindest wieder teilweise aufzubauen. Auf ihrer „Alten Zollhütte“, welche ursprünglich eine Unterkunft für Zöllner war, die im Bereich der Petzen an der Grenze zu Slowenien, ihren Dienst verrichteten, bekocht Sabine Kolar zu jeder Jahreszeit ihre Gäste.

Weiters in der Doku kommt Klaus Tschaitschmann vor, der mit seinen Eltern und Ehefrau Carina einen Ackerbaubetrieb mit einer Schweinezucht bewirtschaften oder Horst Kaschnig als heimischer Bergwanderführer beim Karawanken UNESCO Global Geopark, als langjähriges Mitglied der Bergrettung Bad Eisenkappel und als ehemaliger Bariton bei der Vellachtaler Trachtenkapelle.

„Das Leben im Einklang mit Natur und Tradition hat hier unter den Einheimischen einen hohen Stellenwert. Und was im Süden Österreichs für gefühlt alle Menschen gilt, ist die Verbindung zwischen Berg und Tal. Wer unten im Tal seine Tiere haltet oder Äcker bestellt, der hat oben auf der Petzen auch meistens was zum mitreden“, heißt es in der Aussendung des ORF.