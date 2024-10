„Ich habe schon während meiner Schulzeit an der HAK Wolfsberg begonnen, als freier Mitarbeiter für verschiedene regionale Zeitungen zu schreiben“, erzählt Daniel Polsinger. Während seines Studiums der Kommunikationswissenschaften sei er bei den „RegionalMedien“ fix eingestiegen. „Drei Jahre lang habe ich zwischenzeitlich im Fotostudio meines Vaters gearbeitet, ich war somit etwa elf Jahre bei den ,RegionalMedien´ und dort verantwortlich für den ,Lavanttaler´, später zusätzlich für die ,Woche Lavanttal´ oder ,MeinBezirk´“, sagt der 39-Jährige.

Von Straßenbauprojekten bis hin zu Events

Am 3. November wird er nun der neue Pressesprecher von Wolfsberg. „Wobei mir der bisherige Pressesprecher Wilfried Truppe noch zwei Monate lang unter die Arme greifen wird. Er geht ab Jänner 2025 in den Ruhestand, ich übernehme die Pressestelle dann alleine“, fährt Polsinger fort. Seine künftigen Aufgaben sind unter anderem die Kommunikation mit den Medien in Hinblick auf Fragen, die die Stadtgemeinde betreffen, sowie Informationen für Bürger bereitzustellen, beispielsweise auf den Social-Media-Kanälen der Stadtgemeinde und im Printmedium „Wolfsberg News“. „Das beginnt bei Infos zu bevorstehenden Straßenbauprojekten und geht bis hin zur Ankündigung und Bewerbung von Events“, so Polsinger, der sich darauf freut seine Geburts- und Heimatstadt in der Öffentlichkeit positiv zu positionieren. Polsinger: „Wolfsberg hat viel zu bieten, was im Trubel des Alltags oft untergeht. Hier ist es noch möglich, relativ ruhig und idyllisch zu leben und gleichzeitig auf die Infrastruktur einer modernen Stadt zurückgreifen zu können.“ Diese Einstellung vertrete er schon seit seiner Schulzeit. „Damals wollten alle meine Mitschüler möglichst schnell nach Graz oder Wien ziehen, ich habe dieses Bedürfnis nie verspürt. Man kann also durchaus sagen, dass ich ein Wolfsberger durch und durch bin“, so Polsinger.