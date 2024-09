Dieser Mann hat wohl einen besonders schlechten Tag erwischt. Vermutlich aufgrund einer Alkoholisierung verletzte sich ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Wolfsberg im Gesicht. Seine Frau verständigte die Rettung, woraufhin sich der Mann gegenüber den eintreffenden Rettungskräften so aggressiv verhielt, dass diese die Polizei verständigten. Der Verletzte beruhigte sich und ließ sich zur Behandlung ins LKH Wolfsberg bringen.

Auf der Rückfahrt aus dem Krankenhaus ging das Drama für Ehefrau und Tochter, die den Mann abholten und heimbringen wollten, erst so richtig los. Der 54-Jährige wurde wieder aggressiv und beschimpfte die beiden. Als die Frau deshalb zur Polizei fahren wollte, zog der Mann die Feststellbremse des Autos an, attackierte seine Frau und flüchtete in einen Wald. Die Polizei stellte an der Wohnadresse der Familie eine Waffe sicher und sprach ein Betretungs, Annäherungs- und Waffenverbot aus. Der Mann wird angezeigt.