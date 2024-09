Der traditionsreiche Betrieb Sternweiss in St. Paul ist seit 130 Jahren ein beliebter Treffpunkt für Menschen aus nah und fern. Gekauft wurde die Liegenschaft am Lobisserplatz der Marktgemeinde von Franz und Maria Sternweiss, die 1894 eine Lebzelterei, Wachszieherei, Konditorei und Weinstube eröffneten. „Als einzige Konditorei des Tales erfreute sie sich damals schon besonderer Beliebtheit. Anfang der Dreißigerjahre übernahm Anna Sternweiss den elterlichen Betrieb, der in dieser Zeit auch zum Stammlokal für manchen Professor und für viele Studenten und deren Eltern des nahegelegenen Stiftsgymnasiums wurde“, erzählt die heutige Inhaberin Andrea Oberhauser (41) aus der Familienchronik.

Sternweiss-Team mit Franz Sternweiss um 1920 © KK

1952 wurde die handwerkliche Herstellung von Kerzen beendet und im selben Jahr wechselte die Führung der Konditorei und des Gasthauses zu Herta Urbani, einer Nichte von Anna Sternweiss, die zusammen mit ihrem Mann Hans Oberhauser den Betrieb bis 1986 führte. „Im Folgejahr übernahmen mein Vater Walter (70) und meine Mutter Christine (65) die Gaststätte und gaben ihr das heutige Erscheinungsbild“, erzählt Oberhauser, die seit 1998, den Betrieb mit ihrem Mann Robert Oberhauser-Wagner (46) führt. Unterstützt werden sie von einem zehnköpfigen Team.

Die Angebotspalette reicht von „all you can eat“-Mittagsbuffets (12,50 Euro wochentags und 17,50 Euro sonn- und feiertags) bis hin zu à-la-carte-Gerichten (Grillteller 14,70 Euro) sowie kleinen Snacks (Schinken-Käsetoast ab 3,50 Euro) für zwischendurch, Pizzas (ab 8,40 Euro), selbstgemachten Torten, Kuchen und Speiseeis. „Die Stiftstorte und die Nuss-Ischler Schnitte nach Familienrezept gibt es nur bei uns“, sagt die Firmenchefin.

Das heutige Team mit Andrea Oberhauser, Chris Herzele, Timo Oberhauser, Robert Oberhauser-Wagner, Stefan Gritzner und Johannes Oberhauser © Herbert Hollauf

Große Jubiläumsfeier

Für die Gäste stehen an die 80 Sitzplätze im Inneren und 65 Sitzplätze im Freien zur Verfügung. Außerdem wird ein Cateringdienst angeboten. „Unser oberstes Gebot, einst wie heute, ist beste Qualität in gemütlicher Atmosphäre zur Zufriedenheit unserer Gäste zu bieten“, sagt die zweifache Mutter, die die Zukunft des Familienbetriebes auch vom Umstand abhängig macht, ob es weiterhin gelingt, gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden. Sohn Timo (16) und Tochter Sina (14) stehen jedenfalls schon in den Startlöchern.

Am 28. September wird übrigens zum 130-Jahr Jubiläumsfest mit Beginn um 15 Uhr geladen. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgen Speisen vom Grill sowie eine 10 Meter lange Jubiläumstorte. Außerdem wird die Alt-Lavanttaler Trachtenkapelle St. Paul aufspielen und anschließend die Gruppe „Decentpauls“ abrocken.