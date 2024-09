Das Lagerhaus Lavamünd ist Nahversorger, Baumarkt, Gartencenter und Tankstelle in einem. Das wird auch künftig so sein, allerdings in abgeänderter Form. Immerhin fordere die wirtschaftliche Situation des Standortes in Pfarrdorf bei Lavamünd eine Anpassung und Neuausrichtung. „Trotz aller Bemühungen und einer Umstrukturierung im Jahr 2019 spüren wir die gesellschaftliche Veränderung und den Zeitgeist. Daher haben wir die Filiale in einen Selbstbedienungsladen umgebaut, um diesen Standort mit einem innovativen Konzept aufrechterhalten zu können. Das macht den Standort zu einem echten Vorreiter im Lavanttal und darüber hinaus“, erklärt Geschäftsführer Gerhard Janschitz.

Regionale Spezialitäten

Die Filiale in Lavamünd wurde Ende Mai geschlossen und umgebaut, um die Voraussetzungen für einen Selbstbedienungsladen zu schaffen. Die Verkaufsfläche wurde verkleinert, das Lager vergrößert. Die Neueröffnung erfolgt am 25. September. Im neuen Selbstbedienungsladen in Lavamünd wird es Lebensmittel sowie Produkte des täglichen Bedarfs aus dem Haus- und Gartenbereich, wie Werkzeug, Gartenutensilien und Kleinmaterial, künftig täglich von 4 Uhr früh bis 23 Uhr geben. Das Sortiment umfasst auch regionale Spezialitäten: Frische Eier, Wurst, Nudeln, Käse & Co. von Produzenten aus der Umgebung. Anlässlich der Wiedereröffnung des Standortes in Lavamünd gibt es vom 25. bis 28. September 20 Prozent auf den gesamten Einkauf.

Die Wiedereröffnung in Lavamünd findet am 25. September statt © Lagerhaus Lavanttal

„Mit diesem innovativen Selbstbedienungskonzept und der Verfügbarkeit von Lebensmitteln sowie von Haushalts- und Werkzeugartikeln setzt das Lagerhaus Lavanttal neue Maßstäbe in Österreich. Besonders in ländlichen Regionen, in denen reguläre Öffnungszeiten oft zu Einschränkungen führen, bietet der neue Markt eine flexible und verlässliche Nahversorgung“, fährt Janschitz fort. Zutritt zum Laden in Lavamünd erhält man mittels Bankomatkarte. Was man einkauft, muss man im Geschäft selbst scannen und mittels Karte bezahlen. Die Tankstelle ist bereits seit Mai unbemannt und rund um die Uhr in Betrieb.

Umbau im Oberen Tal

Umgebaut wurde auch der Standort in Bad St. Leonhard. In den Sommermonaten wurde der Verkaufsraum bei laufendem Betrieb adaptiert und Themenwelten für mehr Übersichtlichkeit geschaffen, der Außenbereich wurde erweitert und die regionale Ecke aufgewertet. Das Team rund um Standortleiter Gerhard Penz feiert die Umgestaltung am 20. und 21. September mit 20 Prozent Rabatt auf das Sortiment im Haus-, Garten- und Lebensmittelbereich.

Die Filiale in Bad St. Leonhard © Bettina Friedl

Das Bad St. Leonharder Team mit Standortleiter Gerhard Penz (Dritter von links) © Lagerhaus Lavanttal

Das Lagerhaus Lavanttal mit seinen fünf Standorten in Wolfsberg, Bad St. Leonhard, St. Paul, Lavamünd und dem Agrarstandort in Jakling bei St. Andrä ist nicht nur Nahversorger, Baumarkt und Gartencenter, sondern auch Partner fürs Heizen, Tanken und den landwirtschaftlichen Bedarf. Die Filiale in St. Andrä wurde Ende 2019 aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen. Insgesamt beschäftigt das Lagerhaus Lavanttal rund 125 Mitarbeiter. Von der Umstrukturierung am Standort Lavamünd waren sechs Mitarbeiter betroffen. Sie alle haben laut Janschitz das Angebot bekommen, an einem anderen Lagerhaus-Standort unterzukommen, hätten sich aber aufgrund der Entfernung oder Kinderbetreuungspflichten für einen Jobwechsel entschieden.

Am Standort in Jakling kam es nach vielen Jahren übrigens zu einer personellen Änderung: Agrar-Spartenleiter Peter Streit übergab seine Aufgaben an ein neues Führungsduo: Ab sofort übernehmen Markus Laurentschitsch als Agrar-Spartenleiter, der sich verstärkt um den Außendienst kümmern wird, und Markus Salzmann als sein Stellvertreter.

Peter Streit mit Lagerhaus-Geschäftsführer Gerhard Janschitz © Lagerhaus Lavanttal