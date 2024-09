Seit rund zwei Jahren wird das Hotel-Restaurant Silberberg in St. Johann bei Wolfsberg umgebaut, nun steht das Eröffnungsdatum fest: der 10. Oktober. Geöffnet haben wird das Restaurant täglich – von Montag bis Samstag von 7 Uhr bis 24 Uhr und an Sonntagen von 7 bis 16 Uhr. Eine GmbH von Dietmar Riegler, Geschäftsführer der RZ-Pellets-Firmengruppe, hat den Traditionsgasthof 2022 gekauft und die 24 Zimmer sowie das Restaurant von Grund auf modernisiert.

Bodenständige Küche

Im Restaurant selbst wird Platz für über 100 Personen sein, weitere Gäste können auf der Terrasse Platz nehmen. Im Eingangsbereich gibt es eine Lobby mit Bar. Für das Restaurant Silberberg wird Sonja Nastl zuständig sein, die seit 2016 die Wolfs-Lounge in der Lavanttal-Arena überhat. „Dass wir in der Lage sind, gute Qualität zu bieten, haben wir in der Lavanttal-Arena bewiesen. Sonja Nastl wird künftig für beides zuständig sein, also für das Restaurant Silberberg und für die Lavanttal-Arena. Sie wird mit zwei Teams arbeiten“, erklärt Riegler, der beim Restaurant Silberberg „auf bodenständige, leistbare Küche“ setzen will. Reservierungen sind unter der Nummer 0676/921 48 54 oder per E-Mail an office@silberberg-wolfsberg.at möglich, die Homepage www.silberberg-wolfsberg.at ist noch im Aufbau.

Sonja Nastl übernimmt die Leitung im Restaurant Silberberg und wird auch die Wolfs-Lounge weiterhin betreiben © Privat