Die letzten sehr starken Regenmengen haben in den Ortschaften Pölling und Kollegg in der Gemeinde St. Andrä massive Schäden hinterlassen. Vor allem die Siedlung in Wölzing, die sich im Tal befindet, wurde sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Der dortige Bach trat über die Ufer, einige Keller waren unbenutzbar. Autos, die im Keller geparkt waren, wurden sogar gegen die Kellerdecke gedrückt und Gärten waren zig Zentimeter hoch mit Schlamm, Geröll und Ästen überflutet.