Was in vielen Gemeinden bereits gang und gäbe ist, tritt in der Stadtgemeinde Wolfsberg mit 1. August in Kraft: Die Stadtwerke ändern ihre Dienstleistungspolitik in Bezug auf die Abholung von Mülltonnen. Während in der Vergangenheit (und auch jetzt noch) jene Mülltonnen mitgenommen wurden beziehungsweise werden, die auf Privatgrund stehen, ist das ab August nicht mehr der Fall. Das heißt: Ab August werden nur noch Mülltonnen entleert, die an der Grundstücksgrenze auf öffentlichem Gut platziert sind. Einerseits bringt das eine Zeitersparnis mit sich, andererseits sei dieser Schritt laut Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ) aus haftungsrechtlicher Sicht nötig: „Dabei geht es auch um die Haftung allfälliger Schäden, die hinfällig ist, wenn die Privatgrundstücke nicht mehr betreten werden.“ In seiner Sitzung am 20. Juni segnete der Gemeinderat die Novelle für die Abfuhrordnung einstimmig ab.

Mit diesen Stickern werden alle Mülltonnen versehen © Stadtwerke

Rechtzeitig vor der Umsetzung bekleben die Müllabfuhr-Mitarbeiter die Tonnen, die allesamt im Besitz der Stadtwerke sind, mit Stickern mit der Aufschrift: „Bitte die Mülltonne am Abholtag bis 6 Uhr früh an den Straßenrand (Grundstücksgrenze) stellen.“ Das betrifft alle Restmüll- und Biomüll-Behälter. Und wenn die Tonne am Abholtag nicht auf öffentlichem Gut steht? „Bei nicht auf dem öffentlichen Gut bereitgestellten Mülltonnen wird davon ausgegangen, dass eine Entleerung nicht erwünscht ist. Eine Entleerung erfolgt dann beim nächsten Termin, wenn die Mülltonne auf öffentlichem Gut steht“, informiert Stadtwerke-Geschäftsführer Christian Schimik. „Wir verstehen, dass diese Änderung für einige unserer Kunden eine Umstellung darstellt. Wir möchten jedoch betonen, dass diese Entscheidung getroffen wurde, um die Haftung unseres Unternehmens zu minimieren und eine einheitliche und rechtlich einwandfreie Abholung zu gewährleisten“, ergänzt Schimik, der auf eine Infokampagne verweist, die es noch geben wird.

Müll-App mit Terminen

Die Müllabfuhrtermine (für den Restmüll, Biomüll und den Gelben Sack) sind auf der Homepage unter www.wolfsberger-stadtwerke.at für die einzelnen Haushalte abrufbar und es gibt auch eine Müll-App, mittels der man sich im Vorfeld per SMS oder APP an die Abholung erinnern lassen kann. „Dann kann man schon am Vorabend der Abholung die Tonne an die Grundstücksgrenze auf das öffentliche Gut stellen“, erklärt Schimik, der einmal mehr betont: „Durch die Novellierung werden Haftungsfälle ausgeschlossen, die beim Betreten einer Privatimmobilie durch Mitarbeiter der Wolfsberger Stadtwerke zum Zweck der Abholung der Mülltonnen entstehen können. Durch diesen Schritt werden sowohl die Immobilieneigentümer, als auch die Wolfsberger Stadtwerke beziehungsweise ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Haftungsinanspruchnahmen geschützt.“