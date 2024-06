Mit Schulden von rund 210.000 Euro wurde am 18. Juni am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über das Küchenstudio von Michael Schlieben eröffnet. Von der Insolvenz sind rund 35 Gläubiger betroffen. Die Dienstverhältnisse der Mitarbeiter wurden schon vor der Insolvenzeröffnung beendet. Der Betrieb in der Klagenfurter Straße im Süden von Wolfsberg wird nicht fortgeführt. Die Verwertung des Vermögens wird angestrebt.

Die Gesellschaft wurde im Jahr 2016 gegründet. Die Schuldnerin befasste sich mit „Wohn- und Montagestudios“ und war insbesondere im Bereich des Verkaufs, der Lieferung und Montage von Küchen tätig. Mit dem Tag der Insolvenzeröffnung wird das Unternehmen offiziell geschlossen. Als Geschäftsführer fungierte Michael Andreas Schlieben, der auch zu 100 Prozent-Gesellschafter war.

Als Ursache der Insolvenz gibt Schlieben den Einbruch des Geschäftsfeldes während der Pandemie an. Nach der Pandemie konnten nicht genug Küchen verkauft werden, um die bestehenden Verbindlichkeiten abzubauen. Somit sei die Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit eingetreten.