Wer in dieser Saison frische Erdbeeren von den heimischen Feldern ergattern möchte, muss schnell sein. „In den nächsten 14 Tagen, ungefähr ab dem 6. Juni, wird die Haupterntezeit sein. Die Leute sollen sich in diesem Jahr nicht zu viel Zeit lassen“, weiß „Bartlbauer“ Hieronymos Weber, der Erdbeerfelder in Wolfsberg (gegenüber vom EUCO), St. Andrä (Eitweger Straße), St. Kanzian (gegenüber Kfz Podgornik) und Kühnsdorf (zwischen Billa und ÖBB Info-Box) bewirtschaftet. „Heuer wollten wir eigentlich früher starten. Durch den Frost wurde jedoch ein Teil der Ernte beschädigt und der viele Regen hat es uns auch nicht leicht gemacht“, betont Weber, der demnächst mit allen Erdbeerfeldern in die Saison startet. Pro Kilogramm kostet die süße Frucht 3,90 Euro, ab acht Kilogramm 3,35 Euro. Bereits gepflückte Erdbeeren gibt es in Wolfsberg, bei den anderen Feldern nur auf Vorbestellung. Alle Erdbeerfelder haben täglich von 8 bis 19 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet.

Johanna Weber, die Seniorchefin am Bartlbauer-Hof in St. Thomas bei Wolfsberg © Markus Traussnig

Gepflückte, unbehandelte Erdbeeren gab es bis vor Kurzem beim Spargelhof Sternath in St. Stefan im Lavanttal. Ab 5. Juni können die unbehandelten Erdbeeren selbst gepflückt werden. „Wir sind aktuell in der Haupterntezeit, da unsere Erdbeeren eine frühere Sorte und auf Dämmen angebaut sind, die das Pflücken wiederum vereinfachen“, wissen Anna und Philipp Sternath. Sich auf einen genauen Starttermin festzulegen, war in der Vergangenheit aufgrund des Wetters schwer: „Die Sonnenstunden haben auf sich warten lassen und der viele Regen hat es uns nicht einfach gemacht“, so die beiden Geschwister, die jedoch von einer ähnlichen Wetterlage wie im Vorjahr berichten. Der Preis pro Kilogramm ist zum letzten Jahr gleich geblieben und kostet 4,90 Euro. Geöffnet hat das Erdbeerfeld täglich von acht bis 18 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen.

Seit 5. Juni gibt es unbehandelte Erdbeeren beim Spargehof Sternath zu pflücken © KK/Sternath

Familie Holzer baut seit über 65 Jahren Erdbeeren an, aktuell führt Margit Holzer den Betrieb. Seit Kurzem gibt es bereits ihre Erdbeeren in St. Paul (Hundsdorf/Buxensiedlung), St. Andrä (Einfahrt beim Hofer), Lavamünd (vor dem Gasthof Hüttenwirt) und in Mittlern (Altmittlern) zu pflücken. „Es regnet aktuell sehr viel, was jedoch nicht heißt, dass die Erdbeeren nicht süß sind, ganz im Gegenteil. In den nächsten Tagen soll es ein Wetter-Hoch geben, dann müssen die Leute aber schnell sein“, betont Holzer, die mit einer kurzen Saison rechnet. Laut Holzer kann man „aufgrund von Frost und des unvorhersehbaren Wetters“ nicht sagen, wie lange die Erntezeit dauern wird. Pro Kilogramm zahlt man für selbst gepflückte Erdbeeren 3,90 Euro, ab acht Kilogramm 3,55 Euro und für bereits gepflückte Erdbeeren 7,50 Euro – jedoch nur auf Vorbestellung. Die Öffnungszeiten sind täglich von 8 bis 19 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen.