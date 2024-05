Seit 2012 züchtet Petra Strutz Alpakas, ihr Mann Jürgen Strutz begann 2013 mit dem Weinanbau. „Als ich 2010 für ein Jahr in Kanada gelebt habe, hat mich die Liebe zu den Alpakas gepackt“, erzählt Petra Strutz. Ihr Ehemann hingegen hat sich schon immer für den Weinanbau interessiert. „Ich habe in St. Andrä eine Ausbildung zum Winzer und Weinkellerwart abgeschlossen“, so Strutz, der den Wein in der Auen bei Wolfsberg anbaut. Spezialisiert hat sich die Familie auf den PIWI-Wein, ein Synonym für pilzwiderstandsfähige Sorten, die mit dem sich wandelnden Klima und deren Herausforderungen besser zurechtkommen sollen. Auf 3000 Quadratmetern reifen 1000 Weinstöcke. Angebaut wurden fünf Rebsorten, aus denen unterschiedliche Sorten von Rotwein, Frizzante, Weißwein und Roséwein werden.

Jürgen, Lenny, Max, Laura und Petra Strutz (von links) © KK

Ihr Frizzante Rosé Wein wurde nun vom Kärntner Weinbauverband und vom Land Kärnten prämiert – in neun Kategorien wurden die „besten Kärntner Weine 2023“ ausgezeichnet. „Es ist uns eine volle Freude und Ehre, diese Auszeichnung bekommen zu haben. Vor allem jedoch ist es für uns eine große Wertschätzung“, betonen die beiden Landwirte. Zu der größten Herausforderung in den letzten Jahren zählt vor allem das Klima, das im Vorjahr sehr nass und widerständig war: „Der viele Regen begünstigt viele Pilzkrankheiten, was dazu führt, dass die Blüte geschädigt wird und es keine Trauben gibt.“ Trotz der Herausforderungen „muss man das Beste daraus machen“. Für die Familie lohnt es sich jedoch, dran zu bleiben, denn „die Arbeit mit und in der Natur ist wirklich unvergleichbar“.

Familie Strutz zählt zu den PIWI-Winzern © KK

Sowohl die Alpakas als auch der Wein lassen sich gut miteinander kombinieren. „Wir bieten Alpakawanderungen inklusive Weinverkostung an“, erklärt Petra Strutz. Alle Produkte sind ab Hof verfügbar und im Haus der Region in St. Paul und Wolfsberg. Eine Flasche Frizzante kostet zwölf Euro, eine Flasche Rotwein 16 Euro und der Weißwein 14 Euro. Am 14. Juni feiert der Verein „Lavanttaler Wein“ das jährliche Weinblütenfest – diesmal bei Familie Weber vulgo Spießkogler in Wolfsberg. Bei Live-Musik können ab 20 Uhr unterschiedliche Lavanttaler Weine verkostet werden.