Mit 2. Mai ist der Wolfsberger Fahrradhandel „Take a Ride“ von der Johann Offner Straße 26 in die Klagenfurter Straße 47 umgezogen. „Der alte Standort ist mir schlichtweg zu klein geworden. Die Nachfrage der Kunden hat zugenommen und so habe ich den Schritt gewagt“, erzählt Daniel Scharf, der 2018 mit dem Fahrradhandel begonnen und 2020 das Geschäft am alten Standort eröffnet hat. Neben mehr Platz hat der 38-Jährige nun auch einen eigenen Mechaniker eingestellt, der die Werkstatt übernimmt.

usätzlich zum Service für sämtliche Fahrräder inklusive E-Bikes gibt es auch den Verkauf von Ersatzteilen, gebrauchten, sowie neuen Fahrrädern und den Verleih von E-Bikes. Neu ist auch der eigene Online-Shop, den er zusammen mit Gernot Starc von dem Fahrradshop „GS Rad“ aus St. Michael ob Bleiburg betreibt. „Wir legen beide unsere Fahrräder online an und Kunden können das Fahrrad ohne Risiko entweder bei ,GS Rad‘ oder mir betrachten. So bringen wir den Online-Shop in den Bike-Shop“, betont Scharf, der damit dem herkömmlichen Online-Shopping entgegenwirken möchte. Die Öffnungszeiten sind montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr.