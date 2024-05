Der Landwirt Stefan Dohr aus St. Andrä und die Buchhalterin Eva Brunner aus Wolfsberg besiegelten am 20. April ihre Liebe. Kennengelernt haben sich die beiden am Wolfsberger Kolomonimarkt im Jahr 2018. „Über den Weg gelaufen sind wir uns unbewusst wahrscheinlich immer wieder schon ein paar Jahre davor. Das erste tatsächliche Kennenlernen fand damals als Kolomonimarkt-Standnachbarn am Platz der Region statt. Stefan verkaufte seine Edelbrände und Liköre mit ,Chili Fraunz‘ gegenüber von meinem Kunsthandwerksstand mit Glasmosaiken“, erzählt die Braut, die den Nachnamen ihres Mannes angenommen hat. Zusammengekommen sind die beiden schließlich im Juli 2019.