„Eisner Auto“ wird schon bald einen zweiten Standort in der Bezirksstadt Wolfsberg haben. Immerhin kauft die Eisner Immobilien GmbH die knapp 5000 Quadratmeter große Liegenschaft der Autohaus Grohs GmbH im Süden der Stadt. „Die Übernahme erfolgt mit 1. Juli 2024“, erklärt Christoph Grohs, der das 1938 als Schlossereibetreib gegründete Unternehmen 1991 in dritter Generation übernommen hat. Die Autohaus Grohs GmbH wird es dennoch weiterhin geben: „Ich werde den Firmensitz an unseren Zweitstandort in der St. Thomaser Straße in Wolfsberg verlegen, immerhin bleibt dieser Standort mit seinen elf Mitarbeitern erhalten. Dort sind wir auf Servicierung und Reparaturen an Nutzfahrzeugen ab 3,5 Tonnen spezialisiert und bieten das weiterhin an. Wir sind Vertragspartner von MAN und Iveco und führen auch Kran-Servicierung und Reparaturen an Kränen durch.“