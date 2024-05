„Ich würde zwar gerne weitermachen, aber ich muss unseren Standort in St. Andrä schließen, weil wir kein Personal mehr bekommen. Daher werden wir unser Blumengeschäft in St. Andrä nach 33 Jahren schweren Herzens schließen. Unser Hauptgeschäft in Wolfsberg bleibt natürlich weiterhin geöffnet“, sagt Christian Offner, der mit seiner Frau Elisabeth den Hauptstandort in der Sporergasse in Wolfsberg 1981 eröffnet hat. „So lange uns die Arbeit Spaß macht und wir gesund sind, machen wir in Wolfsberg weiter“, sagt Elisabeth Offner. Für die Filiale in St. Andrä ist Christians Bruder Robert Offner (63) zuständig, der im November in Pension gehen wird.

Übernehmer gesucht

„Am liebsten wäre es mir, wenn sich ein Übernehmer für das Blumengeschäft in St. Andrä finden würde, der für die vielen Stammkunden da ist. Die Filiale läuft so gut, dass ich zwei Angestellte dort brauche und es ist auch das einzige Blumengeschäft in St. Andrä. Ich würde auch keine Ablöse verlangen und den Nachfolger einschulen sowie ein Jahr lang mithelfen und Tipps geben“, hofft Offner auf Interessenten, die sich bei ihm unter der Nummer 0699 / 17 12 12 10 melden können.

Das Floristikfachgeschäft „Blumen Christian“ ist auf Trauerfloristik spezialisiert. „Nachdem wir ein Familienbetrieb sind, bieten wir die Binderei auch sonntags und feiertags an. Wir bieten aber auch Hochzeitsfloristik, eine große Auswahl an Schnittblumen und Frühjahrspflanzen aller Art an“, sagt Elisabeth Offner, die für die kreativen Sträuße und Gestecke zuständig ist. Christian Offner hingegen fährt für den Einkauf mehrmals pro Woche zu Züchtern nach Graz: „Wir bieten zu 80 oder 90 Prozent heimische Ware an, es kommt alles von der Steiermark. Da stimmt die Qualität, daher haben wir auch so viele zufriedene Stammkunden“, sagt der 64-Jährige, der in den vergangenen Jahrzehnten mit seiner Frau rund 35 Floristenlehrlinge ausgebildet hat.