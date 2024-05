Vor zehn Jahren gründete Kerstin Joham „Ponykerstin“, um Kindern eine schöne Zeit mit Pferden zu ermöglichen. „Ich selbst hatte eine schöne Kindheit mit den Ponys und möchte das auch anderen Kindern näherbringen“, erklärt die 37-Jährige, die nun mit ihren vier Ponys aus persönlichen Gründen von St. Margarethen nach Wolfsberg in den Tatzerweg 5 beim Buschenschank Tatzer umgezogen ist. Hier bietet die Mutter von zwei Kindern das ganze Jahr über unterschiedliche Erlebnisse an. „Wir können wetterunabhängig arbeiten, da wir einen großen Stall mit viel Platz haben“, so Joham. Neben Geburtstagspartys bietet sie auch ein Pferdecamp zu jeder Jahreszeit, Erlebnistage und klassische Reitstunden an. Dafür hat die Wolfsbergerin schon etliche Ausbildungen, unter anderem als Reitpädagogin und Wanderreitführerin, abgeschlossen.

Kinder ab drei Jahren können auf Ponys Reiten lernen © Privat/KK

„Mir ist es wichtig, dass alles in kleinem Rahmen stattfindet. Der Spaß soll im Vordergrund stehen“, sagt Joham. Kinder ab drei Jahren können das Reiten erlernen. Eine Schnupper-Reitstunde kostet 65 Euro, ein Erlebnistag (120 Minuten) beispielsweise 66 Euro pro Kind, das Sommercamp für eine Woche 444 Euro und ein Schulstart-Camp 211 Euro. Neben dem Reiten wird hier auch gebastelt, gewandert, mit der Kutsche gefahren, eine Schnitzeljagd angeboten und Kinderyoga praktiziert. Kontakt: 0664/887 510 54