Seit 2014 versorgt Angelika Fasching aus Maria Rojach als Konditormeisterin mit ihrem Unternehmen „Genuss-Momente“ viele Lavanttaler und Nicht-Lavanttaler mit den unterschiedlichsten Varianten von Süßspeisen wie Torten, Kleingebäck oder Kekse. „Von Taufen über Hochzeiten bis hin zu Firmenveranstaltungen hatte ich schon jede Anfrage dabei. Nur eine Scheidungstorte musste ich zum Glück noch nie machen“, verrät die 40-Jährige, die selbst am liebsten eine Rhabarber-Tarte oder einen Apfelstreuselkuchen isst.

Fasching absolvierte vor zehn Jahren die Ausbildung zur Konditormeisterin © Puschl/KK

Die berufliche Laufbahn von Fasching begann jedoch ganz anders: Nach der Lehre zur Hotel- und Gastgewerbeassistentin musste sie sich aus gesundheitlichen Gründen neu orientieren und übernahm zunächst das Café Markut in Maria Rojach. Da sie jedoch schon immer am liebsten gebacken hat, entschloss sie sich die Ausbildung zur Konditormeisterin zu absolvieren. „Schon in der Landwirtschaftlichen Fachschule habe ich immer für alle gebacken“, erzählt Fasching. Innerhalb von sechs Monaten absolvierte sie ihre Lehrabschlussprüfung und machte anschließend den Meister. Kurz darauf gründete sie „Genuss-Momente“ und backte zunächst alles in der eigenen Küche. Nach einem Umbau vor gut zwei Jahren hat sich ihr Arbeitsplatz aber um einen Raum vergrößert und ist nun zu einer richtigen Konditorküche geworden. Am liebsten backt die Mutter einer Tochter Kekse, wobei sie sich da nicht festlegen möchte: „An einem Tag backe ich lieber eine Torte, die aufwendiger ist und an manchen Tagen einen einfachen Blechkuchen. Die Abwechslung macht es für mich spannend.“ Fasching selbst backt ihre Süßspeisen lieber, als sie zu verzieren, denn „ohne das Grundgerüst nützt die schönste Verzierung nichts“.

Mit „Genuss-Momente“ bietet Fasching Süßspeisen wie Torten oder Kleingebäck an © Puschl/KK

Bei den Produkten versucht sie auf Regionalität zu achten und bezieht beispielsweise die Eier von einem Bauernhof in Jakling und auch das Mehl von einem Produzenten aus dem Tal. Ihre bisher größte Herausforderung? „Außerhalb des Lavanttals bekannt zu werden“, sagt Fasching, die es beim „Austrian Wedding Award 2017“ unter die Top drei schaffte. „Ich freue mich auch, wenn Brautpaare wiederkehren und bei mir ihre Tauftorte bestellen. So kann ich auch sehen, wie die persönliche Geschichte von verschiedenen Kunden weitergeht.“ Für die Bestellung einer Torte benötigt sie ein paar Tage Vorlaufzeit, bei Hochzeiten auch schon mal zwei Monate. Der Preis einer Torte ist sehr unterschiedlich und bewegt sich zwischen 25 Euro und 200 Euro.