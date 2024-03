Das touristische Entwicklungsprojekt auf der Brandlalm im Gemeindegebiet von St. Georgen steht kurz vor der Fertigstellung. Mehrere Millionen Euro wurden investiert. „Wir haben viel Zeit in die Planung investiert, um die Anlage schonend in die natürliche Umgebung einzubetten“, sagt der St. Pauler Unternehmer Hermann Grundnig, der das Resort ursprünglich mit Miteigentümer Bernhard Ellersdorfer, Baumeister aus St. Georgen, konzipierte. Mittlerweile befindet sich das Brandlalm-Resort im Eigentum der Familie Grundnig.

Vier Luxus-Chalets wurden schon 2020 eröffnet © KK

Neben vier Luxus-Chalets, die seit 2020 ab 550 Euro pro Nacht vermietet werden, wurde das Resort im vorigen Herbst um sechs „Tiny Houses“ erweitert. Mietkosten? Ab 199 Euro pro Nacht. Mit 26. Mai eröffnet auch das neue Restaurant „Harpfnstub’n“, das ganzjährig geführt werden soll. Betreiber des neuen Gastroprojektes sind Marc Zickler (33) und Katharina Dohr (28). Zickler stammt aus Deutschland und absolvierte seine Kochausbildung auf der deutschen Ostseeinsel Rügen.

„Mit 17 Jahren zog es mich in die weite Welt, um mehr von der Gourmet-Küche zu erleben und noch fundierter zu lernen“, so Zickler, der in den letzten Jahren in der Schweizer Sternegastronomie mitgemischt hat. Neben seiner Kochpassion ist er auch Betriebswirt, Jungsommelier, Barista und Ausbildner. Die gebürtige Wolfsbergerin Katharina Dohr sammelte ebenfalls Erfahrungen in der Schweizer Luxushotellerie. Nun zieht es sie zurück in ihre Heimat. Zusammen verwirklichen sie im Lavanttal ihr „Herzensprojekt“. „Uns war es sehr wichtig, eine warme und einladende Atmosphäre zu schaffen, die sowohl die Traditionen der Region widerspiegelt als auch modernen Komfort bietet“, verraten die Initiatoren der „Harpfnstub’n“.

Katharina Dohr und Marc Zickler © KK/Sabrina Melcher

Die Räumlichkeiten bieten Platz für Feierlichkeiten jeglicher Art. „Wir sind sehr naturverbunden und gehen auch gerne gemeinsam auf die Jagd. Wir glauben fest daran, dass die besten Zutaten direkt vor unserer Haustür zu finden sind, weshalb wir diese hauptsächlich von Produzenten aus unserer schönen Region beziehen werden“, so Zickler und Dohr.

Neben neuen Interpretationen von bewährten Rezepten, vegetarischen und veganen Gerichten und regionalen Gourmet-Kreationen steht auch Kochen und Essen wie früher auf dem saisonal wechselnden Speiseplan. „Aus Respekt vor den Lebewesen ist uns eine nachhaltige Verarbeitung des ganzen Tieres wichtig“, so Zickler, der auch Kochkurse anbieten möchte. Im Gastraum lenkt die Familie Grundnig die Blicke der Gäste auf eine Lavanttaler Schwarzhafner-Geschirr-Sammlung, welche ursprünglich im Heimathaus Deiser zu sehen war. Im Obergeschoss des Restaurants befinden sich noch die „Harpfn“ – vier Doppelzimmer und eine Appartmentküche, die im Gegensatz zu den Chalets und „Tiny Houses“, die nur für Erwachsene sind, für Gäste aller Altersgruppen ausgelegt sind. Im Untergeschoss können die Gäste des Resorts rund um die Uhr in der „Speis“ einkaufen, die überwiegend mit regionalen Produkten befüllt ist.

Die „Harpfnstub’n“ wird gerade fertiggestellt © KK

Bauliche Erweiterungen seien seitens der Familie Grundnig keine mehr geplant. „Wir sehen keine Notwendigkeit für weitere Expansionen. Die Brandlalm soll für unsere Gäste und die Menschen aus der Region ein attraktiver Ort zum Verweilen sein und mit der Eröffnung des Restaurants auch alle kulinarischen Erwartungen der Besucher erfüllen“, so Grundnig.