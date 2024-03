Seit Jahren schon ist „Scharfs Deli“ – eine Mischung aus Café, Weinbar und Feinkostladen – in der Wolfsberger Innenstadt ein beliebter Treffpunkt, der mit seiner italienischen Jause punktet. Schon bald startet das Gastro-Ehepaar Michael und Nina Scharf mit einem weiteren Projekt durch: Mit der „Brummistation“ in Wiesenau bei Bad St. Leonhard, die seit zwei Monaten geschlossen ist. „Sie wird ein Imbiss bleiben, wir bauen sie aber um und werden sie einladender und liebevoller einrichten“, verrät Michael Scharf, der die „Brummistation“ am 1. Mai eröffnen will. Er selbst oder seine Frau werden dort aber nicht anzutreffen sein. Beide werden sich weiterhin um das „Scharfs Deli“ kümmern und in der „Brummistation“ nur dann aushelfen, „wenn Not am Mann ist.“

Nina und Michael Scharf konzentrieren sich weiterhin auf ihr „Scharfs Deli“ © Montage: Friedl, Privat

Mitarbeiter gesucht

In der Imbissstation in Wiesenau wird es Schnitzel, Bratwürstl, Schnitzelsemmeln, Schweinsbraten & Co. geben. „Und in der Früh natürlich auch Jause für die Arbeiter“, sagt Scharf. Geöffnet haben wird der Imbiss Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr und Samstag von 9 bis 18 Uhr. „In den Sommermonaten werden wir auch an Sonntagen von 9 bis 18 Uhr offen haben“, sagt der Gastronom, der noch zwei Mitarbeiter für den neuen Standort in Bad St. Leonhard sucht. Geleitet wird der Imbiss von seinem Angestellten Helmut Ruess, Küchenchef wird Michael „Mike“ Sturn.

Wie das Ehepaar dazu kam, die „Brummistation“ zu übernehmen? „Das hat sich spontan ergeben. Wir waren auf der Kuhgrabenhütte am Klippitztörl essen und haben dort auf der Heimfahrt noch einen Stopp eingelegt. Da hat uns die Vorgängerin gesagt, dass sie aufhören wird. Und da haben sich meine Frau und ich gedacht: Das wäre ganz interessant und so hat sich das ergeben“, schmunzelt der 43-Jährige. In der „Brummistation“ haben übrigens 40 Personen Platz und weitere 40 auf der Terrasse.