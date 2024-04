Um nicht mehr auf externe Betriebe ausweichen zu müssen, baut Michael Hainzl neben seiner Kfz-Werkstatt in der Industriestraße 7 in Reichenfels ein eigenes Lackierzentrum. „Die Nachfrage nach Lackierarbeiten ist gestiegen. Ich will in meinem Betrieb alles für Autos anbieten können“, sagt Hainzl. Auf 530 Quadratmetern entsteht seit Mitte März das neue Lackierzentrum, in dem mithilfe eines Lackmessgerätes jeder Farbton vermessen und abgemischt werden kann. „Wir bauen zusätzlich zwei weitere Hebebühnen und eine neue Achsvermessung, damit wir auch Autos mit Kamera lackieren können“, erklärt der 29-Jährige.

Seit Mitte März wird das neue Lackierzentrum errichtet © Michael Hainzl

Aktuell bietet Hainzl, der seine Werkstatt 2020 gegründet hat, Kfz-Reparaturen, Unfallschadenabwicklung und Pickerl-Überprüfungen für Autos, Motorräder und Traktoren an. „Ende des Jahres möchte ich im neuen Gebäude Lackierarbeiten durchführen“, sagt Hainzl, der zusätzlich Inhaber einer Firma für Erdbewegungen ist. Aktuell sind fünf Mitarbeiter bei ihm in der Werkstatt angestellt. Für das Lackierzentrum werde noch ein Lehrling gesucht. Wie viel er in das Projekt investiert hat, möchte der Kfz-Meister nicht verraten. Es handle sich aber um eine „höhere Summe“.