Eine Autoimmunerkrankung führte die Wolfsbergerin Ramona Steiner vor zehn Jahren in die Selbstständigkeit. „Obwohl ich das gar nie wollte, war es rückblickend das Beste, das mir passieren konnte“, bilanziert die 45-Jährige. Fotografiert hat die Lavanttalerin schon vieles: Babys, Hochzeiten, Tiere und Co. Spezialisiert hat sie sich mittlerweile auf die Portrait- und Produktfotografie. „Die Produktfotografie ist ein Steckenpferd von mir. Dieses Herumtüfteln mit Produkten, um sie perfekt in Szene zu setzen, taugt mir irrsinnig. Egal ob Schmuck, Flaschen oder Eisbecher“, erzählt Steiner, die sich zu Hause ein Studio eingerichtet hat. „Hier kann ich am besten mit dem Licht basteln und Situationen kreieren.“