Das Land Kärnten hat jetzt die Termine für die Feriencamps im Sommer bekannt gegeben. Gemeinsam mit den Kärntner Naturfreunden, dem Österreichischen Jugendherbergsverband und dem Nationalpark Hohe Tauern bietet das Landesjugendreferat insgesamt an fünf Wochen betreute Camps an. Da die Plätze begrenzt sind, soll man sich schnell anmelden. Für Besitzer der Kärntner Familienkarte gibt es eine 50-Euro-Ermäßigung.

„Das Land Kärnten ist bemüht, hier jedes Jahr ein abwechslungsreiches, leistbares Angebot für Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 14 Jahren auf die Beine zu stellen. 2024 werden insgesamt fünf Termine angeboten – drei betreute Ferienwochen am Wörthersee und zwei betreute Ferienwochen im Nationalpark Hohe Tauern“, sagt Familien- und Jugend-Landesrätin Sara Schaar (SPÖ). Schwimmen und „Banane fahren“ am Wörthersee oder Canyoning und Bogenschießen im Nationalpark Hohe Tauern stehen auf dem Programm.

Zusätzliche Förderung

Damit sich auch Familien mit wenig Einkommen eine Teilnahme an einem Feriencamp leisten können, wird es vom Land wieder eine zusätzliche Unterstützung geben. „Der Förderantrag für die finanzielle Unterstützung für die Ferienbetreuung kann im Anschluss an ein Camp beim Familienreferat des Landes eingebracht werden“, erklärt Schaar.



Neben den Feriencamps des Jugendreferates gibt es mit der Kärntner Familienkarte auch Ermäßigungen auf weitere Sommerferienaktionen in ganz Kärnten, wie etwa Reitercamps und Zirkuscamps. „Das Angebot wird ständig erweitert – ein Blick auf die Website der Kärntner Familienkarte und ein Abo des Newsletters zahlen sich in jedem Fall aus, um auf dem Laufenden zu bleiben“, sagt Schaar. Die Kärntner Familienkarte können Familien kostenlos online unter www.kaerntnerfamilienkarte.at beantragen. Noch bis 29. Feber erhält man damit auch die Kärnten Card vergünstigt beziehungsweise für Kinder bis 14 Jahre sogar gratis.