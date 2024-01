In Wolfsberg zeigen sich die Einheimischen am 26. Jänner vor allem in den sozialen Medien etwas beunruhigt. Der Auslöser? Seit geraumer Zeit kreist ein Polizeihubschrauber, auch in der Innenstadt, umher. Es wird viel spekuliert: Gab es einen Einbruch oder handelt es sich etwa um eine Suchaktion?

„Es findet gerade eine Übung der Cobra statt. Diese sollte im Laufe des Vormittages abgeschlossen sein. Nähere Informationen liegen uns leider nicht vor“, heißt es seitens der Wolfsberger Polizei, die ebenfalls mit Anrufen von besorgten Bürgern konfrontiert ist.