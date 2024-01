Seit mittlerweile 23 Jahren vergibt der Lokal-Guide „Wirtshausführer“ gemeinsam mit Österreichs führender Privatbrauerei, der Stieglbrauerei zu Salzburg, in allen Bundesländern und in Südtirol, die Auszeichnung zum „Wirtshausführer Bierwirt“ an jene Gastronominnen und Gastronomen, die sich in ihren Betrieben ganz besonders um die Pflege der Bierkultur bemühen. Die Bewertung durch die Jury erfolgt nach Kriterien wie Zapf- und Glaskultur, Service und kulinarisches Know-how rund ums Bier. Beurteilt wird auch, wie gut das jeweilige Speisenangebot zu den Bierspezialitäten passt, und ob Bier auch beim Kochen Verwendung findet.

Drei Generationen

In Kärnten fiel heuer die Wahl auf das Hotel-Gasthof Deixelberger in Prebl im Lavanttal. Der Familienbetrieb auf über 900 Metern Seehöhe, dessen Geschichte bis ins Jahr 1667 zurückreicht, ist bei Einheimischen und Gästen ein beliebter Treffpunkt. Auch viele Motorradfahrer machen hier gerne Station, denn der neue „Bierwirt“ Martin Deixelberger ist selbst begeisterter Biker. Heute arbeiten hier drei Generationen, dabei legt die Familie Deixelberger großen Wert auf heimische Produkte. „Was nicht selbst hergestellt wird, wird aus der Region zugekauft“, heißt es. Das Fleisch von den Almochsen und den Duroc-Schweinen kommt aus der eigenen Landwirtschaft, das Brot wird selbst gebacken und auch Säfte, Marmeladen sowie Eissorten stammen aus eigener Produktion. Und natürlich wird hier auch die Bierpflege großgeschrieben, serviert werden die Salzburger Bierspezialitäten aus der Stieglbrauerei.

In der 26. Ausgabe stellt der Wirtshausführer 1000 Genießer-Wirtshäuser in Österreich, Südtirol sowie an der Adria und in Friaul, Istrien und Slowenien vor. Neu dazugekommen sind in diesem Jahr 100 Lokale. Der Gastronomie-Guide steht in Buchform, als App und unter www.wirtshausfuehrer.at zur Verfügung.