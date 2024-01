Ein Wilderer und Mörder treibt jahrelang sein Unwesen, ein Bomben-Attentäter tötet ein Kind, eine Giftmischerin beseitigt ihren „lästigen“ Gatten: „All diese Verbrecher verübten ihre Untaten im schönen Lavanttal“, sagt der Wolfsberger Buchautor Alexander Verdnik, der kurz vor Weihnachten sein neuestes Buch, „Tatort Lavanttal. Das Böse in der Provinz“, mit einer Sammlung echter Kriminalfälle und wahrer Verbrechen aus dem Bezirk Wolfsberg veröffentlicht hat.

Spektakuläre Straftaten

Im 142-seitigen Buch wird detailliert auf rund 50 Kriminalfälle eingegangen – samt Namen von Opfern und Tätern. „Es handelt sich um die spektakulärsten Straftaten aus den Jahren 1852 bis 1950“, fährt der Autor fort, dem das Buch sprichwörtlich aus den Händen gerissen wurde. „Die erste Auflage war nach nur vier Tagen ausverkauft“, freut sich der 41-Jährige, der sich deshalb für eine zweite Auflage entschieden hat, die gerade in Druck ist.

Kommt ebenfalls im Buch vor: Philipp Eberl, „der Schrecken der Koralpe“, auf einer erkennungsdienstlichen Fotografie vom 7. Oktober 1920 © erkennungsdienstliche Fotografie

Der Lehrer an der Fachschule für Sozialberufe hat sein Buch in vier Abschnitte unterteilt. „Daran kann man erkennen, dass sich zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Delikte gemehrt haben. So herrschte etwa gegen Ende des 19. Jahrhunderts geradezu eine ‚Epidemie‘ von Kinds- und Giftmorden, die für Aufregung sorgte. Zu Beginn des 20. Jahrhundert hingegen stiegen Gewaltverbrechen, die Körperverletzungen, aber auch Tötungen zur Folge hatten, merklich an. Besonders in den 1930er-Jahren kam es dann vermehrt zu Tötungsdelikten und in den Hungerjahren nach dem Zweiten Weltkrieg häuften sich wiederum Wirtschaftsdelikte überproportional“, erklärt der Historiker.

Um 19,90 Euro erhältlich

„Mit dieser Sammlung echter Kriminalfälle und wahrer Verbrechen aus dem Bezirk Wolfsberg ist für Spannung und wohliges Gruseln gesorgt“, wirbt Verdnik für sein mittlerweile siebentes Buch, das er am 18. Jänner präsentierten wird, und zwar um 19 Uhr in der „Stadtmacher-Zentrale“ in der Johann-Offner-Straße in Wolfsberg. Erhältlich ist das Werk „Tatort Lavanttal“, das im Eigenverlag erschienen ist, um 19,90 Euro in der Kärntner Buchhandlung, in der Buchhandlung Libellus und im Museum im Lavanthaus in Wolfsberg.