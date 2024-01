Christoph und Eileen Ivants haben mit 4. Jänner den Imbissstand neben der Uniwash-Anlage übernommen. Der gelernte Koch-Kellner aus Burgendland und die ausgebildete Notarztassistentin aus Deutschland haben den Stand von der bisherigen Besitzerin Nicole Jungfer abgekauft und sich so einen „Traum verwirklicht.“ Zuvor war der 43- jährige im Securitybereich und Personenschutz tätig, die 37- jährige arbeitete im LKH Klagenfurt als Desinfektionsassistentin und immer wieder in der Gastronomie nebenbei. Jetzt haben sich die vierfachen Eltern selbstständig gemacht. Mit dem Besitzerwechsel ändert sich auch der Name des Imbissstands in „Mückes Imbiss“. „Bei der Namenswahl haben wir uns an meinen früheren Spitznamen in Deutschland zurückerinnert – Mücke. Mein Mann fand den Namen passend“, sagt Eileen, die 2007 nach Österreich kam und vor sechs Jahren mit ihrem Ehemann von Klagenfurt nach Wolfsberg gezogen ist.