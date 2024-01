Im Mediaprint Druckzentrum Kärnten in St. Andrä im Lavanttal soll bis Ende März eine Produktionslinie geschlossen werden. Durch diesen Schritt werden 40 Stellen abgebaut, was unter anderem durch natürliche Abgänge passieren soll, teilte die Mediaprint am Donnerstag in einer Aussendung mit. Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden bereits persönlich informiert, gemeinsam mit dem Betriebsrat soll ein Sozialplan erarbeitet werden.