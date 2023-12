In der Kategorie „Junge Talente“ der „Köpfe des Jahres“-Wahl werden junge Menschen für ihre besonderen Leistungen und Talente geehrt. Mit der Ausdauer und Willensstärke, die sie beim Leistungssport oder auf internationalen Rennstrecken sowie in luftiger Höhe präsentieren, rittern sie um jede Stimme.

Lisa und Elena Schalk

Die Zwillinge Lisa und Elena Schalk (14) sind beim VST in Völkermarkt und Rudern seit gut zwei Jahren. Im Herbst gewannen sie den Österreichischen Meistertitel im Schülerinnen-Doppel-2er. Die Schwestern, die in Klagenfurt leben, trainieren sechsmal pro Woche. „Manchmal sogar siebenmal“, erzählt Elena Schalk, die die erste Klasse der HTL Mössingerstraße besucht. Lisa hingegen geht in die fünfte Schulstufe des Gymnasiums Tanzenberg. Über ihren Großonkel Erwin Werkl, der Sektionsleiter beim Völkermarkter Sport- und Turnverein war, sind die beiden zum Rudern gekommen.

Lisa und Elena Schalk © Privat/KK

Simon Walcher

Für diesen Lavanttaler geht es hoch hinaus: Simon Walcher räumte bei der Weltmeisterschaft für ferngesteuerte Modellflugzeuge (Klasse F3K) ab, die in Rumänien stattgefunden hat: Der 17-Jährige holte sich nach 17 Durchgängen den ersten Platz in der Einzelwertung bei den Junioren und somit den Weltmeistertitel. Der Wolfsberger besucht derzeit die HTL in Eisenstadt mit dem Schwerpunkt Flugtechnik. Nach der Matura ist Walchers Ziel, in der Luftfahrt zu arbeiten.

Simon Walcher © Privat

Jacob Kitzinger

Jacob Kitzinger (20) aus Bleiburg/Pliberk spielt Volleyball für den SK Aich/Dob und konnte sein großes Talent bereits unter Beweis stellen. Er ist auch Libero im A-Nationalteam – ein spezialisierter Defensivspieler.

Jacob Kitzinger © KK

Lukas Writz

Lukas Writz (17) aus Bleiburg/Pliberk spielt für den Volleyballclub SK Aich/Dob und gilt als eine der Nachwuchshoffnungen. Er spielt auch im U20-Nationalteam.

Lukas Writz © KK

Thomas Traußnig

Thomas Traußnig (21), Rallyefahrer aus Wolfsberg, holte sich heuer bei der Herbstrallye in Dobersberg in Niederösterreich bei der Juniorenwertung den zweiten Platz. Im Oktober 2021 startete der Wolfsberger erstmals bei einer Rallye. Dass er sich diesem Motorsport einmal annehmen möchte, war für ihn aber schon von klein auf klar: „Schon als Kind war ich mit der ganzen Familie im In- und Ausland bei einigen Rallyes vor Ort dabei, seitdem verfolge ich diesen Traum.“

Thomas Traußnig © Privat

Mit freundlicher Unterstützung von