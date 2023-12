Mit „I‘ll Never Love Again“ von Lady Gaga berührte Emely Myles (33) aus Miklauzhof in der Gemeinde Sittersdorf/Žitara vas nicht nur ihren Coach Ronan Keating, sondern auch die Zuschauerinnen und Zuschauer von „The Voice of Germany“. Die 33-Jährige erhielt nämlich genug Anrufe und schaffte es mit ihrer gefühlvollen Performance unter die besten fünf und somit ins Finale der deutschen Gesangs-Castingshow. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so weit komme. Es fühlt sich noch immer noch wie ein Traum an“, sagt Myles. Über sie wird nicht nur in Österreich und Deutschland, sondern auch in ihrer Heimat in Panama viel berichtet. Erst vor ein paar Wochen war sie dort zu Besuch und nahm bei ihrer Rückkehr auch ihre Mutter mit, die sie schon im Halbfinale unterstützte.

Eigenes Lied

Für ihren finalen Auftritt wird schon viel geprobt. Ein Lied, das sie performen wird, heißt „We got this“. „Es wurde für mich geschrieben und wird im Finale zum ersten Mal präsentiert. Ich bin dankbar für das, was ich bisher erleben durfte“, sagt Myles, die als Studentin an der Universität in Klagenfurt jährlich um ein Visum ansuchen muss. Hier hat die 33-Jährige aber gute Nachrichten: „Ich freue mich, dass ich für ein weiteres Jahr in Österreich bleiben darf. Auch meine achtjährige Tochter liebt es hier.“

Ausgestrahlt wird das Finale von „The Voice of Germany“ am 8. Dezember um 20.15 Uhr auf Sat1. Die Daumen werden von Familie und Bekannten sicherlich gedrückt werden. „Ich werde sehen, was die Zukunft bringt“, so Myles.